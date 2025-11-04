Cem Karcı'nın sabah rutini: Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı

İki sezondur Star TV'de çarşamba akşamları yayınlanan Sahipsizler dizisinin yönetmeni Cem Karcı, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Günlük hayatına dair kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşan Karcı, bu kez sabah rutinini gözler önüne serdi.



Star TV'nin pazar günü yayınlanan dizisi Çarpıntı'yı sabah erken saatlerde izlediğini paylaşan ünlü yönetmen, "Sabah rutinim" ifadelerini kullandı.



Cem Karcı, sabah rutinini sosyal medya hesabından paylaştı

Çarpıntı dizisinde Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır ile başrolleri paylaşan Kerem Bürsin de Karcı'nın bu paylaşımına kayıtsız kalamadı.



Kerem Bürsin de o paylaşımı kendi sosyal medya hesabından "Evet be" diyerek paylaştı.

Çarpıntı dizisi; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu Çarpıntı dizisinin senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice kaleme alıyor.