Cem Yılmaz da akıma katıldı: Yusuf Dikeç pozu verdi

Tom Hardy'den Elon Musk'a pek çok ismin paylaştığı Dikeç'in pozu adından söz ettirmeye devam ediyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında gündem oldu.

Son olarak 22 yıllık kariyeri boyunca birbirinden başarılı pek çok yapıma imza atan İngiliz oyuncu Tom Hardy de Yusuf Dikeç'i paylaşmıştı. Yıldız oyuncu, Yusuf Dikeç'in de gümüş madalyasıyla çekilen karesini paylaştı ve şu notu düştü:

"Bu yıl yarışan sporcuları tebrik ediyorum. Şimdiye kadar izlediğimiz inanılmaz anlar oldu. Tam anlamıyla efsaneler."