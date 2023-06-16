Cem Yılmaz emekli oldu: İşte ilk maaşı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1988 yılında başlayan iş hayatının sonuna geldiğini duyurdu. Yılmaz, Bağ-Kur'dan emekli olduğunu ve 12 bin 680 TL'lik ilk maaşını aldığını açıkladığı paylaşımını espriyle bitirdi.

Cem Yılmaz emekli oldu: İşte ilk maaşı

Ünlü komedyen , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından olduğunu duyurdu.

1988 yılında başladığı iş hayatının sonuna geldiğini belirten Cem Yılmaz, Bağ-Kur emeklisi olduğunu ifade etti. Yılmaz, ilk maaşını aldığını ve maaşının 12 bin 680 TL olduğunu açıkladı.

Paylaşımında "Teşekkürler hayat" diyen Yılmaz, "Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm." ifadeleriyle espri yapmayı da ihmal etmedi.

Cem Yılmaz emekli oldu: İşte ilk maaşı - 1

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