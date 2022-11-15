 Cem Yılmaz ile Seda Akman birlikteliğinden ilk kare - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Cem Yılmaz ile Seda Akman birlikteliğinden ilk kare

Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Cem Yılmaz ile Seda Akman'ın ilk kareleri ortaya çıktı.

Cem Yılmaz ile Seda Akman birlikteliğinden ilk kare

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Cem Yılmaz'ın Ayzek ile Bir Gece filminden ilk kareler

Cem Yılmaz'ın Ayzek ile Bir Gece filminden ilk kareler

Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan adı Rüya Demirbulut anılan ile oyuncu Seda Akman birlikteliğe yelken açtı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Yılmaz ve Akman'ın iki ay önce Arnavutköy'de görüntülendiği ortaya çıktı.

Basın mensuplarının, "Yeni sevgiliniz mi?" sorusuna yanıt vermeyen komedyen, "İyi akşamlar" demekle yetinmişti.

Cem Yılmaz ile Seda Akman birlikteliğinden ilk kare - 1

SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman 13 Ocak 1978'de Kütahya'da doğdu.

Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl "Jetset" adında bir TV programı sundu.

Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında müzik kanallarında sunuculuk yaptı.

Akman, 2003 yılından beri pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Cem Yılmaz ile Seda Akman birlikteliğinden ilk kare - 2

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...