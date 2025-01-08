Cem Yılmaz kırık lamba paylaşımını kaldırdı: Bir sürü insan üzüldü
43 bin TL'lik lambasının kırık gelmesi üzerine markayı ifşa eden ve "43 milyon lira zarar veriyorsun" diyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada gündem olan paylaşımı için özür diledi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz 43 bin lira ödediği lambanın kırık çıktığını ileri sürerek, satıcıyı markasına "43 milyon lira zarar vermekle" suçladı.
20 gün önce eline kırık bir şekilde ulaşan lambayı paylaşan Yılmaz, lambayı geri gönderip iade talebinde bulunduğunu ancak bir türlü iade edemediğini anlattı.
"MARKASINA 43 MİLYONLUK ZARAR VERDİ"
Komedyen sözlerine "Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını… Ben de huzurunuzda 43 bin TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" diye devam etti.
YENİ AÇIKLAMA GELDİ
Cem Yılmaz'ın paylaşımının sosyal medyada gündem olmasının ardından komedyen paylaşımını sildi. Yılmaz, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak şunları söyledi:
"Evet, lamba işi biraz evet uzadı... Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum. Çünkü bu işlerde final 'Sana yakışmadı ağabey'e gelir adım gibi eminim. Kırık lamba tek derdimiz olsun."
"BU SEFER BEN ÖZÜR DİLERİM"
Yetkililerin kendisini araması üzerinde paylaşımı kaldırdığını belirten Cem Yılmaz, "Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim" diyerek açıklamasını tamamladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Cem Yılmaz
- Ünlüler
- Magazin
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin