Cem Yılmaz kırık lamba paylaşımını kaldırdı: Bir sürü insan üzüldü

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 43 bin lira ödediği lambanın kırık çıktığını ileri sürerek, satıcıyı markasına "43 milyon lira zarar vermekle" suçladı.



20 gün önce eline kırık bir şekilde ulaşan lambayı paylaşan Yılmaz, lambayı geri gönderip iade talebinde bulunduğunu ancak bir türlü iade edemediğini anlattı.

"MARKASINA 43 MİLYONLUK ZARAR VERDİ"



Komedyen sözlerine "Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını… Ben de huzurunuzda 43 bin TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" diye devam etti.

