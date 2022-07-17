Cem Yılmaz oğlu Kemal ile tatilde

Haberler 17.07.2022 - 15:33
Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, 9 yaşındaki oğlu Kemal ile birlikte Bodrum'da tatile çıktı. 49 yaşındaki Yılmaz, oğluyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkarırken, birlikte çekildikleri fotoğrafı da Instagram'dan "Müq beach" notuyla yayınladı. (Müq, sosyal medyada mükemmel kelimesinin kısaltması olarak kullanılıyor.)
İkilinin, baba-oğul pozu kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirmişti. Ünlü komedyen, eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödemişti. Yılmaz, ayrıca Ahu Yağtu'ya üç gayrimenkul de vermişti.
DOLARLA DEĞİL, LİRAYLA ÖDEMEK İSTEDİ
Öte yandan Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olmasını talep etmişti. Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil, Türk lirası olarak ödemek istemişti. Mahkeme de ünlü komedyenin talebini kısmen kabul ederek, 70 bin TL nafaka ödemesine karar vermişti.