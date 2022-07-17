Cem Yılmaz oğlu Kemal ile tatilde

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, 9 yaşındaki oğlu Kemal ile birlikte Bodrum'da tatile çıktı. 49 yaşındaki Yılmaz, oğluyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkarırken, birlikte çekildikleri fotoğrafı da Instagram'dan "Müq beach" notuyla yayınladı. (Müq, sosyal medyada mükemmel kelimesinin kısaltması olarak kullanılıyor.) İkilinin, baba-oğul pozu kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.



Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirmişti. Ünlü komedyen, eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödemişti. Yılmaz, ayrıca Ahu Yağtu'ya üç gayrimenkul de vermişti.