Cem Yılmaz ve Ezhel Berlin'de bir araya geldi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kapalı gişe oynadığı yeni stand up gösterisi için Berlin'e gitti. Yılmaz, burada ünlü rapçi Ezhel ile buluştu.
Son dönemde Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonuyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, kapalı gişe oynadığı yeni stand up gösterisi kapsamında Berlin'e gitti.
Berlin'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz, ünlü rapçi Ezhel ile bir araya geldi.
"KARDEŞİM"
Ezhel ile objektif karşısına geçen Cem Yılmaz, bu kareye "Kardeşim" notunu düştü.
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