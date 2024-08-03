Cem Yılmaz'dan Kemal'e: Nice yıllar oğlum

Şimdilerde G.O.R.A filminin devamı olan "Gora 4 Gora" için hazırlıklara devam eden Cem Yılmaz, 12 yaşına basan oğlu Kemal'in doğum günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz'dan Kemal'e: Nice yıllar oğlum

Oyuncu ve model Ahu Yağtu ile 10 Mart 2012'de nikah masasına oturan , 20 ay süren evliliğini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti.

Ünlü çiftin oğulları Kemal, 2 Ağustos'ta 12 yaşına bastı. Cem Yılmaz da Kemal'in doğum gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Cem Yılmaz'dan Kemal'e: Nice yıllar oğlum - 1

Oğlu ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen, "Nice yıllar oğlum" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'dan nafaka tepkisi: Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum

Cem Yılmaz'dan nafaka tepkisi: Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum

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"BİLİYORSUNUZ ÖMÜR BOYU ÖDEMEM GEREKEN BİR NAFAKA SÖZ KONUSU"

Öte yandan , eski eşi Ahu Yağtu ile aralarında olan nafaka tartışmasını yeni gösterisinde sahneye taşımıştı.

Ünlü komedyen, "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…" demişti.

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