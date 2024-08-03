Cem Yılmaz'dan Kemal'e: Nice yıllar oğlum

Oyuncu ve model Ahu Yağtu ile 10 Mart 2012'de nikah masasına oturan Cem Yılmaz , 20 ay süren evliliğini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti. Ünlü çiftin oğulları Kemal , 2 Ağustos'ta 12 yaşına bastı. Cem Yılmaz da Kemal'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"BİLİYORSUNUZ ÖMÜR BOYU ÖDEMEM GEREKEN BİR NAFAKA SÖZ KONUSU"



Öte yandan Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile aralarında olan nafaka tartışmasını yeni gösterisinde sahneye taşımıştı.



Ünlü komedyen, "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…" demişti.