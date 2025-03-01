Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal ile yeni paylaşım: Tartıyı ona devrettim

Oyuncu ve model Ahu Yağtu ile 10 Mart 2012'de nikah masasına oturan Cem Yılmaz, 20 ay süren evliliğini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti.



Bu evlilikten Kemal adında bir çocuğu olan Cem Yılmaz, zaman zaman oğluyla yaptığı paylaşımlarına bir yenisini ekledi.