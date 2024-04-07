Cem Yılmaz'dan X açıklaması

Ünlü komedyen, oyuncu ve yönetmen Cem Yılmaz,  X platformunda abonelik sistemine geçtiğini duyurdu.

Cem Yılmaz'dan X açıklaması

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi.

Yılmaz paylaşımda "Günaydın... Artık X'te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar videolar, size özel haberler paylaşacağım… Teşekkürler X" ifadelerini kullandı. 

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