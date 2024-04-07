Cem Yılmaz'dan X açıklaması

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Cem Yılmaz yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi.
Yılmaz paylaşımda "Günaydın... Artık X'te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar videolar, size özel haberler paylaşacağım… Teşekkürler X" ifadelerini kullandı.
Günaydın 🌹 artık X de abone olanlar için işlerimizden takvimler,fotoğraflar videolar,size özel haberler paylaşacağım…Teşekkürler X 🌟— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) April 7, 2024
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