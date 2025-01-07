Cem Yılmaz'ın 43 bin liralık sihirli lambası: Komedyen kırık çıkınca itiraz etti

Komedyen Cem Yılmaz, 43 bin lira ödediği lambanın kırık çıktığını ileri sürerek, satıcıyı markasına "43 milyon lira zarar vermekle" suçladı.



20 gün önce sipariş verdiği lambanın kırık şekilde eline ulaştığını savunan Yılmaz, lambayı geri gönderip rica ettiğini, iade için mail attığını ancak bir türlü '' iade edemediğini anlattı.



"CEM BEY LAMBAYI KIRMIŞSIN..."



Ulaştığı markanın lambayı kontrol ederek koyduklarını belirtmesi üzerine daha da sinirlenen Yılmaz, "Cem efendi lambayı kırmışsınız bırak bu iade ayaklarını" denmek istendiğini söyledi.



Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından durumunu paylaşıp, markanın kendilerine bu hareketiyle 43 bin TL'lik lamba için 43 milyonluk zarar verdiğini belirtti.



Komedyenin 43 bin lira ödediği lambanın güncel fiyatı şu an 36.280 TL. Yeşil camlı, "elle üflenip yapıldığı" belirtilen ürün 54 cm ye, 32 cm ebatlarında.

