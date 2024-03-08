Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Necla Karahalil kimdir?

Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Necla Karahalil son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Yılmaz'ın Karahalil'in paylaşımına kalp emolojisi bırakması ardından ikilinin birlikteliği ortaya çıktı. Peki, Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Necla Karahalil kimdir?

Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Necla Karahalil kimdir?

Sosyal medyadan sık sık tarif ve spor paylaşımlarında bulunan Necla Karahalil, 1987 Ağustos Tekirdağ doğumlu. İlkokul, ortaokul ve liseyi doğduğu şehirde okudu. Üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesinde Grafik Tasarım Bölümünü bitirdi. Mezun olduktan sonra grafik tasarım ile tekstili birleştirerek koleksiyonlar hazırladı. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra Tekirdağ'a geri döndü. 

Necla Karahalil bir süredir pilates eğitmenliği yapmakta ve üzerindeki bazı platformlarda içerik üretmektedir.

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