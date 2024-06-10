Cem Yılmaz: Sağ gözüm yüzde 50 görmüyor artık

Ünlü oyuncu, komedyen ve senarist Cem Yılmaz, CMXXIV adlı gösterisi esnasında sağ gözünün yüzde 50 görmediğini açıkladı. Yılmaz, doktorunun kendisine sağ gözünde çok enteresan bir hastalık olduğunu söylediğini ifade etti.
Yılmaz “Retina yerinden ayrılmış. Sağ gözüm yüzde elli görmüyor artık. Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere, ben de bu mesleğe gözümü verdim" dedi.
O FOTOĞRAF GÜNDEM OLMUŞTU
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabında oyuncu Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşması ise dikkatlerden kaçmamıştı. Sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığını iddia etti. CMXXIV adlı gösterisi esnasında konuşan Cem Yılmaz, o fotoğrafı neden paylaştığını açıkladı. Göz muayenesine gittiğini belirten komedyen, kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı.
Lazerle gözüne işlem uygulandığını belirten Yılmaz, gözünün 6 ay ile 1 sene arasında düzeleceğini belirtti.
GORA 4 GORA GELİYOR
Başrollerinde Cem Yılmaz, Özge Özberk, Özkan Uğur, Rasim Öztekin, Ozan Güven ve Şafak Sezer gibi isimlerin bulunduğu G.O.R.A filmi 2004 yılında vizyona girmişti. Cem Yılmaz, G.O.R.A' nın devam filminin çekileceğini duyurdu. Cem Yılmaz sosyal medya hesabında "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem. 20 yıl sonra gelen lezzet!" diyerek müjdeyi verdi.
Filmin afişi paylaşan Cem Yılmaz, filmin adının "Gora 4 Gora" olacağını duyurdu.
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