Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında?

Cemre Baysel, O Ses Türkiye yılbaşı bölümü konuklarının açıklanmasıyla gündeme gelen isimlerden biri oldu. 47. Altın Kelebek Ödülleri‘nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü alan Cemre Baysel'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında?

Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında?

Cemre Baysel 5 Şubat 1999 tarihinde dünyaya geldi.

Baysel, Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz'de yardımcı bir rolle yaptı. Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı.

2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu’nda Aytaç Şaşmaz’la birlikte başrolde yer aldı.

47. Altın Kelebek Ödülleri‘nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü aldı.

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