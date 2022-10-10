Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı?

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Baht Oyunu dizisinde başrolleri paylaşan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili sık sık romantik paylaşımlar yapan çiftin sosyal medyadaki hamleleri ayrılık söylentilerine neden oldu.



Birbirlerini sosyal medya hesaplarında takip etmeyi bırakan ikili, aynı zamanda beraber oldukları gönderileri de kaldırdı. Çift ayrılık söylentileriyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.