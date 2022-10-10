Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı?

Başrolünde yer aldıkları dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı.

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı?

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Baht Oyunu dizisinde başrolleri paylaşan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili sık sık romantik paylaşımlar yapan çiftin sosyal medyadaki hamleleri ayrılık söylentilerine neden oldu.

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı? - 1

Birbirlerini sosyal medya hesaplarında  takip etmeyi bırakan ikili, aynı zamanda beraber oldukları gönderileri de kaldırdı.

Çift ayrılık söylentileriyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı? - 2

“İYİ Kİ VARSIN, HEP OL” 

Geçtiğimiz ay 24 yaşına basan sevgilisiyle ilgili paylaşım yapan Baysel, birlikte verdikleri pozlara "İyi ki doğdun Süpermen’im... İyi ki varsın, hep ol!" notunu düşmüştü.

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