Cemre Baysel ve Cem Adrian bir arada

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, şarkıcı Cem Adrian ile kuliste bir araya geldi.

Cemre Baysel ve Cem Adrian bir arada

Şu sıralar Leyla dizisiyle gündemde olan ünlü oyuncu Cemre Baysel sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. 26 yaşındaki Baysel, şarkıcı Cem Adrian ile bir araya geldi.

Cemre Baysel ve Cem Adrian bir arada - 1

Adrian'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'daki konserini izleyen Baysel, şarkıcıyla verdiği kulis pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Oyuncu paylaşımına "Harbiye 2025" notunu düştü.

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