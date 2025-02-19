Cemre Baysel'den estetik açıklaması: Yaptırırsam gizlemem
Son dönemde gerek kariyeri gerek meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Cemre Baysel, yüzünde hiçbir estetik müdahale olmadığını açıkladı.
Bir süre önce kendisi gibi oyuncu Aytaç Şaşmaz ile aşkına ikinci bir şans veren ve şimdilerde mutlu beraberliği süren Cemre Baysel, başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor.
Şimdilerde Leyla... Hayat... Aşk... Adalet dizisinde başrol oynayan Cemre Baysel, estetiği olup olmadığı sorularına yanıt verdi.
"ESTETİK YAPTIRDIĞI HALDE SAKLAYANLARI ANLAYAMIYORUM"
Snob Magazin'in haberine göre; yüzünde estetik olmadığını belirten Cemre Baysel, "Doğallıktan ve saflıktan yanayım. Yüzümde bir oynama yok. Yaptırsam da gizlemez, söylerdim. Zaten estetik olduğu halde saklayanları anlamıyorum" dedi.
"KÜRLERİM FALAN YOK"
Güzellik sırrı olmadığını söyleyen ünlü oyuncu "Cildim için bir şey yapmıyorum, vitamin alıyorum. Beslenmeme dikkat etmem, kürlerim falan yok" dedi.
"Damak tadıma uygun her şeyi yerim" diyen Baysel, "Fast food tüketmemeye çalışıyorum. Türk mutfağında vazgeçemediğim yemek mantıdır. Su içmeye özen gösteririm" ifadelerini kullandı.
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