Cemre Baysel'den estetik açıklaması: Yaptırırsam gizlemem

Bir süre önce kendisi gibi oyuncu Aytaç Şaşmaz ile aşkına ikinci bir şans veren ve şimdilerde mutlu beraberliği süren Cemre Baysel, başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor.

Şimdilerde Leyla... Hayat... Aşk... Adalet dizisinde başrol oynayan Cemre Baysel, estetiği olup olmadığı sorularına yanıt verdi.

"ESTETİK YAPTIRDIĞI HALDE SAKLAYANLARI ANLAYAMIYORUM"

Snob Magazin'in haberine göre; yüzünde estetik olmadığını belirten Cemre Baysel, "Doğallıktan ve saflıktan yanayım. Yüzümde bir oynama yok. Yaptırsam da gizlemez, söylerdim. Zaten estetik olduğu halde saklayanları anlamıyorum" dedi.