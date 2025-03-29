Cemre Üker kimdir, nereli? Miss Turkey unvanı geri alınan Cemre Üker boyu ve yaşı

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında ikinci olan Cemre Üker'in unvanları geri alındı. Ülkemizi yerine Miss Supranational'da Candan Şeviktürk temsil edecek. Cemre Üker biyografisi...



CEMRE ÜKER KİMDİR?



2024 Miss Turkey'de ikinci olan Cemre Üker, 8 numara ile podyuma çıkmıştı. Üker, Paris School Of Business Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme yüksek lisans öğrencisi. 26 yaşındaki Miss Turkey güzeli, 1,79 boyunda ve çok iyi piyano çalıyor.



Üker, ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecekti ancak yarışmaya katılmayacağını bildirdi. Cemre Üker, ''İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım.'' sözlerine yer verdi. Bu sebeple de Miss Turkey, unvanlarının geri alındığını açıklandı.