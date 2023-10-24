Cengiz Kurtoğlu'na "yaralama" ve "hakaret" suçlarından 2 bin 660 lira para cezası

İstanbul'da bir mekanda sanatçı Orhan Gencebay'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişiyi darbettiği iddia edilen sanatçı Cengiz Kurtoğlu'na "yaralama" ve "hakaret" suçlarından verilen 2 bin 660 lira para cezası hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatı katıldı. Duruşmada söz alan Kurtoğlu'nun avukatı Burcu Gündüz Battal, müvekkilinin kastı olmadığını, karşılıklı hakaret ve tartışma sonucu olayın yaşandığını belirterek, beraat talebinde bulundu.



Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kurtoğlu'nu "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1500 lira, "hakaret" suçundan da 1160 lira adli para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanması geri bıraktı.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Mustafa Can ile sanık Cengiz Kurtoğlu'nun, 22 Kasım 2021'de ortak arkadaşları Tolga Yüce'nin doğum günü partisine katıldıkları ve sohbet etmeye başladıkları anlatılıyor.



Sohbet sırasında müştekinin, sanatçı Orhan Gencebay hakkında söylediği sözler üzerine sanığın tepki gösterdiği belirtilen iddianemede, iki taraf arasında sözlü tartışma başladığı ve sanığın müştekiye yumruk attığına yer veriliyor. İddianamede, müştekinin sanığın bıçaklı saldırısına uğradığı yönündeki iddianın ise kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinden doğrulanamadığı kaydediliyor.



İfadesinde sanık Kurtoğlu'nun, Gencebay hakkında hakaret içerikli eleştirilerde bulunması nedeniyle müştekiyi uyardığı aktarılan iddianamede, bunu sürdürmesi üzerine eliyle ağız kısmından tuttuğu müştekinin yüzünü belki tırnağının çizmiş olabileceğini söylediği anlatılıyor. İddianamede, sanığın "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

