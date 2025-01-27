Cenk Eren neden estetik yaptırdığını açıkladı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Cenk Eren, operasyonun üzerinden bir yıl geçmesinin ardından neden estetik yaptırdığını açıkladı.

"NEDEN AMELİYAT OLDUNUZ?' DİYORSUNUZ, CEVAP VERİYORUM"

Yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Cenk Eren, "Bana dediler ki 'Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?' Cevap veriyorum, böyle görünmek için... Saygılar sevgiler" ifadelerini kullandı.