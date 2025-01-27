Cenk Eren neden estetik yaptırdığını açıkladı

Geçtiğimiz aylarda yüz gerdirme ameliyatı olan şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Son haliyle dikkat çeken ünlü isim, neden estetik yaptırdığını esprili bir dille açıkladı.

Cenk Eren neden estetik yaptırdığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Cenk Eren de estetikli kervanına katılmıştı. Geçen sene yüzünü gerdiren 58 yaşındaki ünlü isim, son haliyle dikkat çekmişti.

olduktan 9 gün sonra yüzünün halini paylaşan şarkıcı, "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" mesajını yazmıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Cenk Eren, operasyonun üzerinden bir yıl geçmesinin ardından neden estetik yaptırdığını açıkladı.

Cenk Eren neden estetik yaptırdığını açıkladı - 1

"NEDEN AMELİYAT OLDUNUZ?' DİYORSUNUZ, CEVAP VERİYORUM"

Yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Cenk Eren, "Bana dediler ki 'Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?' Cevap veriyorum, böyle görünmek için... Saygılar sevgiler" ifadelerini kullandı.

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