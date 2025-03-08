Cenk Torun ile Mahassine Merabet'in aşk yaşadığı iddialarına yapım şirketinden cevap

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Oktay karakteri ile tanınan oyuncu Cenk Torun ile eşi Nevin Torun boşanıyor. Eşi Cenk Torun'un kendisini aldattığını iddia eden Nevin Torun, ünlü oyuncunun rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişki yaşadığını öne sürdü. Mahkemeye sunulan dilekçede; kendisi ve oğlu Şan için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Züleyha Hamza, “Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın partner olduklarını görmedim. Torun’un eşi gelene kadar evli olduğunu bile bilmiyorduk. Sette herkes bunu biliyor ama konuşamıyor” derken Arya Çevik ise “"Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kilitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım. Neden çıkıştıklarını bilmiyorum” diye konuşmuştu.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"



Tüm bun yaşananların ardından Cenk Torun, konu hakkında yeni bir açıklama yaptı ve şöyle dedi:



"Son dönemde yıllarımı sevgi ve saygı ile paylaştığım, Nevin Torun ile yaşadığımız boşanma sürecimiz sebebiyle istemeden gündemin bir parçası oldum. Boşanmak zaten zor bir süreç iken gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar nedeniyle son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Konuşmak, iddialara yanıt vermek ve olası polemiklere girmek tarzım olmadığı için susmayı ve hukuki haklarımı aramayı bu zamana kadar tercih ettim. Sadece işimi doğru ve iyi yapmaya çalışırken ve işimden başka hiç bir şeyle konuşulmak istemezken, 3 yıldır rol aldığım günlük dizi sebebiyle her anımı paylaşmak durumunda olduğum partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır. Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiçbir bağlantısı yoktur, asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de haberlerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kanıt olarak ortaya atılan tüm görüntüler, dizinin çekim sürecine dahil çalışmalardır. Yapılan çirkin suçlamalara rağmen, işime saygı ve şevkle devam edeceğim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, güven ve inançla yanımda olan yapımcım, ekip arkadaşlarım, sevgiyle sarmalayan takipçilerime teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla..."