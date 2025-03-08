Cenk Torun ile Mahassine Merabet'in aşk yaşadığı iddialarına yapım şirketinden cevap
Oyuncu Cenk Torun'a 24 yıllık eşi Nevin Torun, rol aldığı dizideki partneri Mahassine Merabet ile aşk yaşadığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. İhanet iddialarını defalarca reddeden Torun'un ardından bir açıklama da dizinin yapım şirketinden geldi.
Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Oktay karakteri ile tanınan oyuncu Cenk Torun ile eşi Nevin Torun boşanıyor. Eşi Cenk Torun'un kendisini aldattığını iddia eden Nevin Torun, ünlü oyuncunun rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişki yaşadığını öne sürdü.
Mahkemeye sunulan dilekçede; kendisi ve oğlu Şan için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.
Hakkındaki ihanet iddialarını reddeden Cenk Torun'dan günler sonra Esaret dizisi oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de yasak aşk iddialarını doğrular nitelikte açıklamalar yapmıştı.
"AYNI ODADA KALIYORLAR"
Züleyha Hamza, “Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın partner olduklarını görmedim. Torun’un eşi gelene kadar evli olduğunu bile bilmiyorduk. Sette herkes bunu biliyor ama konuşamıyor” derken Arya Çevik ise “"Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kilitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım. Neden çıkıştıklarını bilmiyorum” diye konuşmuştu.
"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"
Tüm bun yaşananların ardından Cenk Torun, konu hakkında yeni bir açıklama yaptı ve şöyle dedi:
"Son dönemde yıllarımı sevgi ve saygı ile paylaştığım, Nevin Torun ile yaşadığımız boşanma sürecimiz sebebiyle istemeden gündemin bir parçası oldum. Boşanmak zaten zor bir süreç iken gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar nedeniyle son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Konuşmak, iddialara yanıt vermek ve olası polemiklere girmek tarzım olmadığı için susmayı ve hukuki haklarımı aramayı bu zamana kadar tercih ettim. Sadece işimi doğru ve iyi yapmaya çalışırken ve işimden başka hiç bir şeyle konuşulmak istemezken, 3 yıldır rol aldığım günlük dizi sebebiyle her anımı paylaşmak durumunda olduğum partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır. Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiçbir bağlantısı yoktur, asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de haberlerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kanıt olarak ortaya atılan tüm görüntüler, dizinin çekim sürecine dahil çalışmalardır. Yapılan çirkin suçlamalara rağmen, işime saygı ve şevkle devam edeceğim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, güven ve inançla yanımda olan yapımcım, ekip arkadaşlarım, sevgiyle sarmalayan takipçilerime teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla..."
YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Cenk Torun'un açıklaması sonrası Esaret dizisinin yapım şirketi Karamel Yapım'dan da iddialara yönelik bir açıklama geldi.
Açıklamada "Esaret adlı dizimizin başrol oyuncuları Mahassine Merabet ve Cenk Torun'a yönelik iddiadan ibaret gerçek dışı beyanlar, karalama kampanyasına dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla asılsız ve gerçekdışı iddialar üzerinden prim kazanmaya çalışanların bu davranışlarını kınamaktayız. Oyuncularımızın, bugüne kadarki saygın duruşları ve kişilikleriyle her zaman örnek oldukları kamuoyunun malumudur. Aile kurumuna duyduğumuz saygının yanı sıra, oyuncularımızın da aynı saygıyı hakettiğini düşünmekteyiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
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