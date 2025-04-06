Ceren Benderlioğlu'nun yeni dövmesi: Kızının çizimini ömür boyu taşıyacak

Kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile evli olan Ceren Benderlioğlu, kızı Nur'un 3 yıl önceki çizimlerini beline kazıttı.

Ceren Benderlioğlu'nun yeni dövmesi: Kızının çizimini ömür boyu taşıyacak

Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile 2010 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Ceren Benderlioğlu, 2013 yılında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.

Nur adında bir çocukları olan ünlü çiftten Ceren Benderlioğlu, kızının 3 yıl önce çizdiği yara bandı figürlerini beline yaptırdı.

Ceren Benderlioğlu'nun yeni dövmesi: Kızının çizimini ömür boyu taşıyacak - 1

Ünlü oyuncu, yaptırdığı anlarda çektiği fotoğrafları ve dövmenin son halini hesabından paylaştı.

Ceren Benderlioğlu'na eşi Emir Benderlioğlu'nun da eşlik ettiği görüldü.

Ceren Benderlioğlu'nun yeni dövmesi: Kızının çizimini ömür boyu taşıyacak - 2

"YARA BANDI AİLESİ"

Ceren Benderlioğlu, paylaşımına "Yara bandı ailesi, birbirinin kabuğuna değil kanayan yerine dokunur. Acıyı saklamaz, sarar suskunluğu sevgiyle onarır. Birlikte kanar, birlikte kabuk bağlar. İyileşmek bir kader değil, bir seçim olur onlar için. 3 sene önce Nur'un elinden çıkan bu yara bandı figürleri şu an yaşadığım süre boyunca bedenimde benimle..." notunu düştü.

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