Ceren Benderlioğlu'nun yeni dövmesi: Kızının çizimini ömür boyu taşıyacak

Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile 2010 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Ceren Benderlioğlu, 2013 yılında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.

"YARA BANDI AİLESİ"

Ceren Benderlioğlu, paylaşımına "Yara bandı ailesi, birbirinin kabuğuna değil kanayan yerine dokunur. Acıyı saklamaz, sarar suskunluğu sevgiyle onarır. Birlikte kanar, birlikte kabuk bağlar. İyileşmek bir kader değil, bir seçim olur onlar için. 3 sene önce Nur'un elinden çıkan bu yara bandı figürleri şu an yaşadığım süre boyunca bedenimde benimle..." notunu düştü.