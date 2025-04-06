Ceren Benderlioğlu'nun yeni dövmesi: Kızının çizimini ömür boyu taşıyacak
Kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile evli olan Ceren Benderlioğlu, kızı Nur'un 3 yıl önceki çizimlerini beline kazıttı.
Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile 2010 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Ceren Benderlioğlu, 2013 yılında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.
Nur adında bir çocukları olan ünlü çiftten Ceren Benderlioğlu, kızının 3 yıl önce çizdiği yara bandı figürlerini beline dövme yaptırdı.
Ünlü oyuncu, dövme yaptırdığı anlarda çektiği fotoğrafları ve dövmenin son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ceren Benderlioğlu'na eşi Emir Benderlioğlu'nun da eşlik ettiği görüldü.
"YARA BANDI AİLESİ"
Ceren Benderlioğlu, paylaşımına "Yara bandı ailesi, birbirinin kabuğuna değil kanayan yerine dokunur. Acıyı saklamaz, sarar suskunluğu sevgiyle onarır. Birlikte kanar, birlikte kabuk bağlar. İyileşmek bir kader değil, bir seçim olur onlar için. 3 sene önce Nur'un elinden çıkan bu yara bandı figürleri şu an yaşadığım süre boyunca bedenimde benimle..." notunu düştü.
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