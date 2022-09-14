Ceyda Düvenci Bambaşka Sohbetler'de rof. Dr. Sinan Canan'ı ağırladı: Mutsuz olacağımızı düşündüğümüz için mutsuz oluyoruz

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında araştırmacı, eğitimci Prof. Dr. Sinan Canan'ı konuk etti. Düvenci ve Canan, gündelik ruh hallerini, sebeplerini ve hayata dair konuları tartıştı.



Canan, "Yoğun işler yapmayan insanlar da bunalıyor, sıkılıyor. İçinde bulunduğumuz bu durum sıkıcı bir durum" dedi.



Düvenci’nin “Her şeyi yapmak zorunda mıyız?” sorusunu Canan, “Hiç birini yapmak zorunda değiliz, mutsuz olacağımızı düşündüğümüz için mutsuz oluyoruz.” diyerek cevapladı.



Canan, “Hepimizin hayatında zihinsel ezberler çok belirleyici. Kendimizi ödüllendirmeyi unutuyoruz” cümleleriyle öz şefkatin önemini vurguladı.



“Hayatın anlamı nedir?” ise sorusuna Canan, "Benim için anlam; amaçtır. Hayatın anlamını amaç belirler" dedi.



Düvenci, "Ben sevdiği mesleği bulmuş ve amacını bilen biriyim. Böyle olmayan çok insan var. Fakat aynı sıkışmışlıktayız" cümleleriyle ruh halini paylaşırken, Canan, "Bir dur. Durmak çok önemli bir silahtır, paradan bile değerlidir" diyerek karşılık verdi.

