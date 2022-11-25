Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler: Öğretmenler Günü özel

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü eğitimci Nurten Akkuş ve Ahmet Naç oldu. Düvenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde “Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir” cümlesinin peşinden gitti. Başöğretmen Atatürk’ün ve tüm öğretmenlerin, öğretmenler gününü kutlayarak program başlattı.

"ÖĞRETMENLİK TAMAMEN TARİFSİZLİKTİR"

Düvenci “Size göre öğretmenliğin tanımı nedir?” dedi. Akkuş “Bence öğretmenliğin bir tanımı yok. Geldiğim noktada öğretmenliği tarif edemiyorum. Bence öğretmenliğin en güzel yanının da bu olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlik tamamen tarifsizliktir” dedi. Akkuş’un sözlerine katılan Naç “Benim öğretmenlik tanımımdan ziyade öğretmenliği çok güzel tanımlayan birileri var; öğrencilerimiz. Herkes kendine göre öğretmenlik tanımlaması yapabilir ama önemli olan öğrencilerin gözünde öğretmenliğin tanımı ve değeridir” dedi.



"KARŞINIZDA BİR ÖĞRENCİ DEĞİL BİR CAN VAR"



Düvenci Akkuş’a “Birbirinden kıymetli ve başarı ödüllerin var. Bu yolculuğa nasıl başladın?” diye sordu. Akkuş “Aslında ödül odaklı değil fayda sağlamak amaçlı yola çıktım. Köy okulunun kapısından girdiğinizde öğrencilerle göz göze geldikten sonra farklı bir hayat başlıyor. Başladığım noktada şunu gördüm; sizin karşınızda bir öğrenci değil bir can var. Bir çocuk değişir diye yola çıktım sonra dünyaya açıldık ve sloganımızı genişlettik. Yetiştirdiğimiz her çocuk bir gün geleceğimiz olarak karşımıza çıkacak” dedi.

"ZOR ŞARTLARDA ÖĞRETMENLİK YAPABİLMEK DAHA KIYMETLİDİR"



Naç “Türkiye’nin kıymetli yerlerinde harika işler yapan öğretmenlerimiz var. Dünyada ilk defa öğretmenliğe bu denli değer veren bir başöğretmenin öğretmenleriyiz. Bizim ilham aldığımız nokta budur. Öğretmenliğe değer verilen yerlerde öğretmenlik yapmak daha kolaydır. Köy okulları gibi zor şartlarda veya kısıtlı imkanlarda öğretmenlik yapabilmek benim gözümde daha kıymetlidir” dedi.



Programın devamında Naç “Ülkemizde öğretmenliği öyle bir noktaya getirelim ki dünyanın çeşitli yerlerinden öğretmenleri davet edip, deneyim ve bilgilerimizi paylaşalım. Sonrasında bize verilen ödüller gibi bizler de ödüller verelim” dedi.



Akkuş, “El ele tutuştuğumuzda daha güçlü oluyoruz. Bence öğretmenliğin gücünün, sevgisinin üzerine söylenecek başka bir söz yok. Her zaman söylüyorum bizler daha çok cesaret edip, hayal kuramalıyız ki ardımızdan gelen insanlar da hayallerinin peşinden gidebilecek kadar cesaretli olsun” dedi. Düvenci’nin defterine Akkuş “Sizlerle bu özel günde bir arada olmak harikaydı. Hep birlikte daha nice dokunuşlara imza atmayı dilerim” yazarken Naç “Öğrencilerin gözlerinde yeniden doğmak, geleceğe umutla bakabilmek dileğiyle…” yazdı.

