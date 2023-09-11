Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler yeni sezona Sinan Akçıl ile başlıyor

Farklı ve fark yaratan sorular, konuklarına gösterdiği özen, en özel sohbetler, ünlülerin hiç görmediğiniz sıra dışı halleri, sırları ve ilk kez duyacağınız cevaplarıyla Bambaşka Sohbetler, yeni yayın döneminde de hafta içi her gün NTV ekranlarında. Bu akşam, ikinci sezonun ilk konuğu besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl.

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar’ın üstlendiği Bambaşka Sohbetler, hafta içi her gün NTV ekranlarında 19.00’da ekrana geliyor.



Bambaşka Sohbetler, 11 Eylül Pazartesi itibariyle hafta içi her gün 19.00’da NTV’de…