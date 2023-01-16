Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Burhan Öçal: Evlat sahibi olmak yaptığım en iyi şey

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında perküsyon sanatçısı Burhan Öçal’ı konuk etti.



Baba olmanın nasıl bir duygu olduğunu anlatan Öçal, “Kızım Leyla 14 Şubat’ta iki buçuk yaşında olacak. Babalık muhteşem bir duygu, kızım bana ilham veriyor. Dünya çocukları için güzel bir masal yazıp onu müziklendireceğim. Geleceğimizin çocukların elinde olduğunu Leyla doğduktan sonra daha iyi anladım. Evlat sahibi olmak yaptığım en iyi şeydir” dedi.

Yeni projelerinden bahseden sanatçı, "Şu an bir dizi projesi var ama henüz sözleşme imzalanmadı. Dizilerde ancak konuk oyuncu olabilirim, çünkü ben bir yerde bir haftadan fazla kalamıyorum. Bu yıl benim için üretim yılı olacak” şeklinde konuştu.

"YETENEĞİMİN FARKINDA DEĞİLDİM"



Trakya’da doğup büyüyen ve çocukluk hayali Amerika’ya gidip oyunculuk yapmak olan Öçal, müziğe nasıl başladığını anlatırken, "Çocukluk arkadaşım İsviçre’ye davet etti. Ben de ilk İsviçre’ye geçerim, oradan New York’a geçer sonrasında Atlanta’ya gidip caz dinlerim diye düşündüm. Arkadaşımın yanına giderken 250 dolarla çıktım” sözlerini kullandı.



Ceyda Düvenci'nin “O zamanlar yeteneğinizin farkında mıydınız? Bunun için mi yurt dışı hayalleri kurdunuz?” sorusu üzerine Öçal, şu yanıtı verdi:

“Yeteneğimin farkında değildim sadece keyif yapmak için gittim. O zamanlar sadece iyi davul çalardım. Babamın tanıdığı olan Yeşilçam oyuncusu rahmetli Muzaffer Tema vardı o da Amerika’ya gitmişti. Babam beni oyalamak için Muzaffer Tema’ya yönlendirmişti. 14 sene sonra Muzaffer Tema’nın yanına gittim. İlk konserimi Amerika’da vereceğimi söylediğimde Muzaffer amca çok duygulanmıştı.”