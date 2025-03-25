Ceyda Düvenci'nin annesi ölümden döndü: Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım

Ceyda Düvenci, annesi Zümrüt Düvenci'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığını açıkladı. Düvenci, "Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım" ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci'nin annesi ölümden döndü: Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım

Ünlü oyuncu ve sunucu , sosyal medyada annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Annesi Zümrüt Düvenci'nin ölümden döndüğünü açıklayan Düvenci şu ifadeleri kullandı:

"Sessizliğimi açıklamam gerektiğini düşündüm. Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım. Annemi şimdilik ölümden döndürdük şükür. Ama artık 7/24 doktor ve bakım ihtiyacı var. İkisini de yakınıma aldım. Onlara uygun bir yaşam merkezi buldum. Boş anlarımda yanlarındayım. Ve hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm..."

Ceyda Düvenci'nin annesi ölümden döndü: Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım - 1
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