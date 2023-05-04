Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohberler'deki konuğu Suzan Kardeş oldu

Düvenci , Kardeş’e “Hıdırellez gelenekleri nelerdir?” diye sordu. Kardeş “Hıdırellezde yenmesi gereken yemeklerin içinde hamur işleri vardır. Soğan kabuklarını yumurta ile kaynatıp kırmızı bir yumurta elde ediyorsunuz. Bu yumurtayı kabuğuyla birlikte yüzünüze sürün ki karşınızdaki insan sizi güzel görsün. Kırmızı bir kesenin içine para koyarak gül ağacına asın. Bir gece beklettikten sonra parayı dualarla cüzdanınıza koyun. Parasız kalmayacaksınız. Evlerde büyük bir ateş bulma şansımız yok ama mumu yakın ve üstünden atlayın. Önemli olan, tüm bunları yaparken niyetiniz. Isırgan otu ile ayak tabanlarınıza 3 kez hızlı hızlı vurun. O da her şeyin hızlı olması için uygulanan bir ritüeldir” dedi.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine Kardeş “Ömrün çok güzel olsun. Hep bereketli, hep sağlıklı, hep barış, hep umut, hep aşk, hep huzur dolu olsun. Hep istediğiniz dilekleriniz olsun. Bu sana Ceyda’m. Ömrün hep lezzetli olsun. Olsun, olsun. Seni seven, Suzan” yazdı.