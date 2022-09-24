Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler'de konuğu Ferman Akgül: Büyük dedem’in Aşık Veysel’in saz arkadaşı olduğunu öğrendim

Ceyda Düvenci, yeni tanıştığı Ferman Akgül’den kendisini anlatmasını isteyerek başladı.



Çocukluğundan bahsetmesini istediğinde Akgül, "Annemle babam birbirine çok aşıktı. İyi bir ailede büyüdüm. Benim de iki tane oğlum var. İyi bir baba olduğumu düşünüyorum ve eksiklerimi de düzeltiyorum" dedi.



Sohbetin devamında hakkında bilinmeyenleri anlatan Akgül, "Büyük dedem’in Aşık Veysel’in saz arkadaşı olduğunu öğrendim. Onların hikayesini bir müzikal haline getirmek isterim" diye konuştu.



Düvenci’nin “Duygular ne işe yarar?” sorusuna Akgül, "Ben duygularımı müzikle ifade edebiliyorum. Ayrıca yazmayı da çok seviyorum" diye cevap verdi.



Programın sonunda Akgül, Düvenci’nin defterine kendi şarkı sözlerinden, "Gidiyorum buralardan, Dönüyorum durmadan, Dayan artık. Bitti rüya..." cümlesini yazdı.