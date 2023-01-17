Ceyda Düvenci'nin konuğu Aslı Tandoğan: Basılmayı bekleyen altı kitabım var

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Aslı Tandoğan oldu. Düvenci “İnsan her gün bir parça müzik dinlemeli, iyi bir şiir okumalı, güzel bir tablo görmelidir” cümlesinin peşinden giderek programı başlattı.



"ÇOCUKLARA BİR ŞEYLER YAPMAK ÇOK KEYİFLİ"



Düvenci “Projelerinden bir diğeri Yekta Kopan’ın yazdığı “Robot Pinokyo” diye biliyorum” dedi. Tandoğan “Evet. Biz “Robot Pinokyo” projesine pandemiden önce başlamıştık. İki oyun oynadıktan sonra pandemiye girdiğimiz için ara vermiştik. Şimdi tekrardan sahnelemeye başladık. Ben çok severek oynuyorum çünkü sahnede şarkı söyleyip arp çalıyorum. Çocuklara bir şeyler yapmak çok keyifli ve güzel” dedi.



"BASILMAYI BEKLEYEN 6 KİTABIM VAR”



Düvenci, Tandoğan’a hikaye kitabı yazma fikrinini nereden geldiğini sordu. Tandoğan “Hikayeler yazıp anneme veriyordum, annem de onları resmediyordu. Aslında her hikayenin arp ve sözlü parçası olmuş oluyordu. Sürekli arp çaldığım ve şarkı söylediğim için o sözlerin bir hikayesi oluştu. Çocuklarımdan aldığım ilham ve annemin müthiş çizimleri ile birlikte harmanlayarak bir iş çıkartmış oluyorum. Şu an ise basılmayı bekleyen 6 kitabım var” diyerek açıkladı.



Düvenci “Dugularını belli etmek konusunda nasılsın? Yakınların ile ilişkin nasıldır?” diye sordu. Tandoğan “Annem ile çok didişiriz. Eşimle dokuz yıldır evliyiz ve neredeyse hiç kavga etmedik diyebilirim. Sadece işim ile ilgili değil kim olursa olsun enerji bozukluğunu sevmiyorum. Sorunlarımı konuşarak çözüp başımı yastığa öyle koymak istiyorum. En çok ses çıkartığım konu haksızlıktır. Sadece bana değil kime haksızlık yapılırsa yapılsın hemen tepki gösteriyorum" dedi.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Tandoğan “Seninle vakit geçirmek, sıcak bir pideyi humusa banıp yemek gibi. Sıcacık ve musmutlu. Seni seviyorum…" yazdı.