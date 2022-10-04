Ceyda Düvenci'nin konuğu astrolog Anıl Can ekim ayı burç yorumlarını paylaştı

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu sevilen ismi astrolog ve nörobilimci Anıl Can oldu. Astolog Anıl Can, programa Düvenci’ye “La Fortuna: Kaderin Dönüşümü” kitabını hediye ederek programa giriş yaptı.

"ASTROLOJİ BİLİM DEĞİLDİR"

Düvenci, Can’a : “Astrolojiye ilgin nasıl başladı?” diye sorarak sohbete başladı. Can, “Sezgilerim küçüklüğümden beri güçlüydü. Bunun bir bilim dalı olduğunu düşünerek astrolojiye merak saldım. Ama aslında bir bilim değildir” dedi.

Ünlü astrolog, astrolojinin ne olduğuna dair gelen soruya ise “Astroloji bir yorumlama dilidir. Mısırlıların eski dönemlerde yıldızlara bakarak kişilerin şanslı olup olmayacağı ile ilgili tahminlerinin günümüze uyarlaması diyebiliriz" cevabını verdi.