Ceyda Düvenci'nin konuğu astrolog Anıl Can ekim ayı burç yorumlarını paylaştı

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu sevilen ismi astrolog ve nörobilimci Anıl Can oldu. Astolog Anıl Can, programa Düvenci’ye “La Fortuna: Kaderin Dönüşümü” kitabını hediye ederek programa giriş yaptı.
"ASTROLOJİ BİLİM DEĞİLDİR"
Düvenci, Can’a : “Astrolojiye ilgin nasıl başladı?” diye sorarak sohbete başladı. Can, “Sezgilerim küçüklüğümden beri güçlüydü. Bunun bir bilim dalı olduğunu düşünerek astrolojiye merak saldım. Ama aslında bir bilim değildir” dedi.
Ünlü astrolog, astrolojinin ne olduğuna dair gelen soruya ise “Astroloji bir yorumlama dilidir. Mısırlıların eski dönemlerde yıldızlara bakarak kişilerin şanslı olup olmayacağı ile ilgili tahminlerinin günümüze uyarlaması diyebiliriz" cevabını verdi.
EKİM AYINA DAİR BURÇ YORUMLARI
Düvenci, Astroloji yorumlarının nasıl doğru çıktığını merak ettiğinde Can “İstatistiklere bakarak değerlendiriyoruz. Geçmişteki gezegen hareketleri ile günümüzdeki hareketlerinin haritasını karşılaştırarak yorumluyoruz. Kısaca, gezegen hareketleriyle insanlar etkilenmiyor” dedi. Sohbetin devamında Düvenci, Can’dan Ekim ayında burçlarla ilgili gelişmeler hakkında kısa kısa yorumlar almak istedi.
Can "Öncelikle koç burçları için ay sonuna kadar maddi konular iyi yönde görünüyor. Ayın 20’sinden 25’ine kadar evlilikler, ilişkiler, ortaklıklar daha fazla önem kazanmaya başlayacak.Boğalar için ise gündelik hayatlarını etkileyen süreçte venüsün ve güneşin etkileşimi onlara şans getiriyor olacak. Öte yandan ikizler burçları sosyal çevrelerine çok dikkat etmeliler, bekar olanlar içinse olumlu etkileşimler olacak"
"AKREP İÇİN KARIŞIK BİR DÖNEM OLACAK"
"Ayrıca, yengeç burçları için kariyer anlamında yenilikler var. Aslan burçlarına ise seyahat etmelerini öneriyorum. Başaklar için taşınma, yer değişikliği, ev alma veya yatırım gibi konular gündeme gelebilir. Terazi burçlarının hayatında sağlık, ekonomi ile ilgili çok olumlu gelişmeler yaşanacak. Tam tersine akrep burçları için karışık bir dönem olacak. Yay burçlarının ekonomik anlamda ne dileği varsa gerçekleştirebileceği bir dönem olacak. Oğlaklar için iş imkanı olacakken, kova burçları içinse eğitim alanında gelişmeler yaşanacak. Son olarak balık burçları bu dönemde evliliklerine ve ilişkilerine yönelecekler” diyerek yorumlarını paylaştı.
Programın sonunda Can, Düvenci’nin defterine: “Hayat elinde, beyninde, kalbinde, hafızanda… Peki sen nerdesin?” yazdı.