Ceyda Düvenci'nin konuğu astrolog ve yazar Murat İpek: Önemli kararları erteleyin

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu astrolog ve yazar Murat İpek oldu. Düvenci, İpek’e “Kasım ayından korkmalı mıyız?” diyerek sohbete başladı.

İpek “8 Kasım günü güçlü bir tutulma var. Maddi konularda tutumlu olmamız gerekebilir. Borsa, kripto, dolar gibi finansal alanlarda dalgalanmalar olabilir” dedi. Düvenci “Kasım ayında burçları neler bekliyor?” diye sordu.

İpek: “Kasım ayının ilk yarısı önemli kararlar alınmaması gerektiğini söylebilirim. 24 Kasım’dan sonra yeni kararlarını uygulayabilirler.” dedi ve burçlara özel yorumlarda bulundu.

Koç burçları maddi zorluklar yaşayabilir.



Boğa burçlarına zorunda kalmadıkça kendilerinde değişiklik yapmamalarını öneririm.



İkizler burcu olanlar maddi ve manevi konularda kendilerini yetersiz hissedebilir.



Yengeç burçları çalışma hayatlarında ay sonuna doğru avantajlı konuma geçebilir.



Aslanlar ise kariyerlerinde radikal bir karar almamalılardır.



Başak burçları için gayrimenkul ile alakalı konular gündeme gelebilir.



Teraziler planladıkları radikal değişimleri gerçekleştirebilir.



Yaylar ise iş hayatında ufak tefek sorunlar yaşabilir.



Akrep burçları için maddi konularda biraz daha dikkatli olmalarını önerebilirim.



Oğlak burçlarını güzel aşklar bekliyor.



Kovalar, aile büyükleriyle meşgul olabilir, sosyal hayatlarında keyifli günler geçirebilir.



Balık burçları ekonomik olarak güzel haberler alabilir.

Programın sonunda İpek, Düvenci’nin defterine “Astroloji hayatı konuşmaz, konuşman için sözcükler dizer…” yazdı.