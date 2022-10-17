Ceyda Düvenci'nin konuğu Ayhan Sicimoğlu: Kızımın güvendiği adam olmak istiyorum

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu televizyon programcısı Ayhan Sicimoğlu oldu. Sicimoğlu, "Kızımla geçmişe dair sohbet ederken babamla anılarımı anlatıyorum ve şaşırıyor. Babam bana Ayhan Bey diye hitap ederdi” diyerek babasıyla arasındaki ilişkiyi anlattı. Düvenci, ünlü programcıya “Siz nasıl bir babasınız?” diye sordu.
"KIZIMIN GÜVENDİĞİ ADAM OLMAK İSTİYORUM"
Sicimoğlu “Kızım Ayşe’nin güvendiği adam olmak istiyorum” şeklinde cevapladı. Düvenci, Sicimoğlu'na annesiyle ilişkisinin nasıl olduğuna dair soru yöneltti. Sicimoğlu “İçimizdeki büyük patron Şükriye Sicimoğlu. Annem, türk mizah tarihine geçebilecek bir kadındı. Cem Yılmaz’ın gösterilerinde Ayhan abinin annesi diye bahsetmişliği bile var” dedi.