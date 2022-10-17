Ceyda Düvenci'nin konuğu Ayhan Sicimoğlu: Kızımın güvendiği adam olmak istiyorum

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu televizyon programcısı Ayhan Sicimoğlu oldu. Sicimoğlu, "Kızımla geçmişe dair sohbet ederken babamla anılarımı anlatıyorum ve şaşırıyor. Babam bana Ayhan Bey diye hitap ederdi” diyerek babasıyla arasındaki ilişkiyi anlattı. Düvenci, ünlü programcıya “Siz nasıl bir babasınız?” diye sordu.