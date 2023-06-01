Ceyda Düvenci'nin konuğu Bade İşçil: Aşksız duramam diyen bir kadın olmadım

"AŞKSIZ DURAMAM DİYEN BİR KADIN OLMADIM"



Sohbetin devamında Düvenci, İşçil’den aşk hayatını anlatmasını istedi. İşçil “Hiç bir zaman aşksız duramam diyen bir kadın olmadım. Şu an kimseye bir şey hissetmiyorum. O zamanlar kariyerimde güzel ilerleme halindeyken bir adam çıktı karşıma. Tanıştık ve görüştük. Bir ay içerisinde evlendik. Muhabir arkadaşlar beni hamile zannediyorlardı erken evlendiğim için. Bir daha aşık olurum ama eskisi gibi kandırılabilir miyim sanmıyorum” dedi

Programın sonunda Düvenci’nin defterine İşçil “Ceydacım, seninle tanışmak, sohbet etmek çok keyifliydi. Enerjin ve ışıltın hep daim olsun. Sevenlerin ve sevdiklerinle mutlu bir hayatın olsun…” yazdı.