Ceyda Düvenci'nin konuğu Bennu Yıldırımlar: Bir türlü büyüyemedim öğrenci gibi geziyorum

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar oldu. Düvenci, Yıldırımlar’ı tekrar ekranlarda görmenin heyecanını yaşadığını belirterek “Bu projeyi nasıl seçtiğini ve projelere nasıl baktığını merak ediyorum” diye sordu.



"SABIRA DAYALI BİR KARAKTERİ CANLANDIRACAĞIM"

Yıldırımlar “Hikayesi cezbediciydi ve beni genellikle bu etkiliyor. Yine sabıra dayalı bir karakteri canlandıracağım. Güzel bir ekibin içinde yer almak bana her zaman keyif ve gurur veriyor. İyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum” dedi. Düvenci, Yıldırımlar’a oyuncu olmaya nasıl karar verdiğini sordu.



Yıldırımlar “Oyunculuğa hemen karar vermedim. Lise son sınıftayken aklıma düştü oyunculuk ve denemek istedim. Ailem beni her zaman destekledi. Üniversiteden mezun olurken ‘Üç Kız Kardeş’ tiyatro oyununu oynadığımızda babam,'Şimdi seni daha iyi anlıyorum, evet bu işi yapabileceksin' dedi. Beni sahnede görünce dahada aydınlandı sanırım” diye anlattı.



"HEPİMİZDEN ÇOK DAHA FARKLIYDI"

Düvenci, Yıldırımlar’a eşi ile nasıl tanıştığını sordu. Yıldırımlar “Eşim Bülent Mimar Sinan’da ben ise İstanbul Üniversitesi’nde okuyordum. Eşim konservatuar oyunlarında o kadar kendini belli ediyordu ki hepimizden çok daha farklıydı. Tanıştıktan çok sonra flört etmeye başladık. 1994’te Diyarbakır Devlet Tiyatrosundan geldi. Sonrasında nişan ve 1995’te de nikah yaptık. Kendimize ait alanları yaratmak açısından birbirimizi serbest bırakıyoruz” dedi.



"BİR TÜRLÜ BÜYÜYEMEDİM ÖĞRENCİ GİBİ GEZİYORUM"



Düvenci “Hayatta yapmak istediğin başka neler var?” diye sordu. Yıldırımlar “Ben gezip görmeyi çok seviyorum. Nerede ne sergi var ona gitmek ve gezmek istiyorum. Her gün gezi olsa giderim, tarihi bilen biriyle gezmek daha da keyifli benim için. Bir türlü büyüyemedim öğrenci gibi geziyorum" dedi.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine Yıldırımlar “Ceydacım seni tekrar tekrar görmek harika, iyi ki varsın, seni seviyorum...” yazdı.

