Ceyda Düvenci'nin konuğu Berfu Yenenler: Verdiğim güveni Eser hiç kötü kullanmadı

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu içerik üreticisi Berfu Yenenler oldu. Düvenci “Çift terapisi gösterinizi sosyal medyada gördüm gişesi bol olsun ki faydası çok olsun. Bu program için kendini bize nasıl tanıtırsın? sorusunu yöneltti. Yenenler, “Neşeli bir bireyim diyebilirim. Yaşama karşı aktif tutkusu olan ama kendi içinde de durgun ve kendi kendine mutlu, çok fazla da bir arayışta olmayan, çalışkan, üretken bir birey olarak tanımlayabilirim kendimi" cevabını verdi.

GÜZELLİK YARIŞMASINDAN BAHSETTİ



Düvenci, Yenenler’den güzellik yarışması dönemindeki düşüncelerinden bahsetmesini istediğinde; Yenenler “Üniversite hazırlık sonunda güzellik yarışmasına katıldım. O dönem kendimce bir arayıştayım çünkü okuduğum bölüm bana uygun değildi, bu kadar akademik çalışma bana göre değildi” dedi. Yenenler, “Güzellik yarışmasından sonra yurt dışındaki güzellik yarışmasına gittim. Yurt dışından döndükten sonra okulumu bitirmek için çabalarken okulun son senesinde Eser’le tanıştım” diyerek ekledi.



"ÇOK KAVGA EDEN BİR ÇİFT DEĞİLİZ"



Düvenci, Yenenler’den evliliğinden bahsetmesini isteyerek sohbete devam etti. Yenenler “Eser ile birbirimizi bulduğumuzu düşünüyorum. Tanıştıktan 2 hafta sonra bana evlenme teklif etti. Çok kavga eden bir çift değiliz. Bana kalsa ederiz çünkü ben kavga etmeyi tartışmayı severim. Eser ise çok dingin” dedi. Düvenci “Aranızdaki güven bağı nasıl gelişti?” diye sordu. Yenenler “Ben birini severken güvenmeyi tercih ederim. Verdiğim güveni Eser hiç kötü kullanmadı. Eser çok güvenilir biri ve ben kendimden çok ona güveniyorum. Babalık yolculuğu benim annelik yolculuğumdan daha zordu. Çocukluk anılarında bir baba olmadığı için kendi babasını yaratmaya çalıştı. Çok güzel bir baba yarattı” diyerek ekledi.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Yenenler: “İyi ki tanıştık, Sizin gibi senelerce parlamayı diliyorum...” yazdı

