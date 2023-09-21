Ceyda Düvenci'nin konuğu Beyza Şekerci: Aşkla yaptığım mesleğim dışında bir yol aradım

Düvenci’nin “Kendini her zaman ileriye taşıyan genç bir kadınsın” övgüsünün üzerine Şekerci, “Aşk ile tutunduğum, üstelik sınırlı yaşlarda icra edebileceğim mesleğimi ya alternatif olarak buradan giderek yurt dışında bir şeyler yapmak ya da Türkiye’de bu şartlarda yaşıyorsak kendime başka bir yolculuk açmak üzerine kurgulamıştım. Kısacası aşkla yaptığım mesleğim dışında bir yol aradım” dedi.

"ÇOK İSTEDİĞİM KONUŞMAYI HİÇ BECEREMEDİM"



Beyza Şekerci, "Kötü bir ilk buluşma anın var mı?" sorusuna da “Var. Çok istediğim bir konuşmayı hiç beceremeyip yapamayıp ama sonrasında anlatabildiğim o insanlar beni dinlemiş olduğu bazı görüşmeler olmuş olabilir" diye yanıt verdi.