Ceyda Düvenci'nin konuğu Beyza Şekerci: Aşkla yaptığım mesleğim dışında bir yol aradım

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında oyuncu Beyza Şekerci’yi konuk etti. Düvenci, “Tiyatro yapacaksınız, biraz bahseder misin?”
"İYİ BİR İŞ ÇIKARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Şekerci, “Adı ‘Kim bu ben?’ Yönetmeni Engin, cast ile ilgili aklında hiçbir şey yoktu. Onur ile okuduk biz oynamak istedik. Neslihan Arslan da bizimle oynuyor. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Dijitalleşmenin hayatımızda yaşattırdığı tehlikelerden de bahseden bir konusu var” dedi.
Düvenci’nin “Kendini her zaman ileriye taşıyan genç bir kadınsın” övgüsünün üzerine Şekerci, “Aşk ile tutunduğum, üstelik sınırlı yaşlarda icra edebileceğim mesleğimi ya alternatif olarak buradan giderek yurt dışında bir şeyler yapmak ya da Türkiye’de bu şartlarda yaşıyorsak kendime başka bir yolculuk açmak üzerine kurgulamıştım. Kısacası aşkla yaptığım mesleğim dışında bir yol aradım” dedi.
"ÇOK İSTEDİĞİM KONUŞMAYI HİÇ BECEREMEDİM"
Beyza Şekerci, "Kötü bir ilk buluşma anın var mı?" sorusuna da “Var. Çok istediğim bir konuşmayı hiç beceremeyip yapamayıp ama sonrasında anlatabildiğim o insanlar beni dinlemiş olduğu bazı görüşmeler olmuş olabilir" diye yanıt verdi.