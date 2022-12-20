Ceyda Düvenci'nin konuğu Buğra Gülsoy: Aşkın geçici olduğunu düşünüyorum

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu oyuncu Buğra Gülsoy oldu. Düvenci “Üniversitede okurken oyuncu olmayı düşünüyor muydun ve yazarlık hangi noktada hayatına girdi?” diye sordu. Gülsoy “Benim için yazmak oyunculuktan çok önce başlayan bir serüvendi. Oyunculuk aşkı üniversite yıllarında başladı” dedi.



"ŞÖHRET HİÇBİR ZAMAN BİRİNCİ PLANIMDA OLMADI"

Düvenci “Setteki tavrını, rol arkadaşlarına karşı tuttumunu çok beğeniyorum. Birlikte de kısa bir sürede olsa çalışma fırsatı bulmuştuk. “Keşke daha uzun süre birlikte çalışabilseydik” diyerek oyunculuğa karşı bakış açısını sordu. Gülsoy “Yani işimizin abartılacak bir tarafı yok. Ben sadece oyunculuk yapmaya çalıştım, şöhret hiçbir zaman birinci planımda olmadı. Sette herkes işini yapıyor onlardan ekstra üstün olabilecek bir durumda değiliz” dedi.



"AŞKIN GEÇİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Düvenci, Gülsoy’a 10 senedir sapasağlam süren evliliğin sırrından bahsetmesini isteyerek sohbete devam etti. Gülsoy “Aşkın geçici olduğunu düşünüyorum çünkü aşk merak arzusundan ibarettir. Sonrasında en kıymetli olan ve geriye kalan tek şey sevgidir. Sevgi kaldığı zaman uzun süreli oluyor. Eşim Nilüfer ile o sevginin uzun süredir devam ettiğini düşünüyorum. Eşim çok eğlenceli bir insandır. Ben biraz sıkıcıyım, derin depresyonlarım oluyor” dedi.

EN SEVDİĞİ ROL NEDİR?



Hızlıca sorularına geçen Düvenci “Canladırdığın rollerden en sevdiğin ve en pişman olduğun hangisiydi?” diye sordu. Gülsoy “En sevdiğim Sultan Melikşah oldu. Pişman olduğum değil de çok iyi hazırlanamamıştım Azize diye bir dizimiz vardı oradaki karakteri hiç sevememiştim ve bir türlü kavrayamamıştım.” dedi.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Gülsoy “Hep birlikte bilince açılmak dileğimle...” yazdı.