Ceyda Düvenci'nin konuğu Cenk Eren: 40 yaşından sonra çok mutlu oldum

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in şarkıcı Cenk Eren oldu. Düvenci “Çok iyi görünüyorsun. Yaş almanın hakkını çok iyi veriyorsun. Bunu nasıl beceriyorsun?” diye sordu. Eren, “İnan ki kendine çok dikkat eden bir insan değilim. Spor yapmıyorum, dengeli beslenmiyorum ve işim gereği gece hayatım var. Genetik olduğunu düşünüyorum çünkü anne ve babam çok uzun yaşadılar ve yaşlarına göre daha genç gösteren insanlardı. Ruhsal olarak da yaşlanmayı hissetmiyorum. Ben 40 yaşından sonra her şeyini oturtmuş, çok mutlu ve bütün hırslarını törpülemiş bir adam oldum. 40 yaşından sonra çok mutlu oldum” dedi.

"İLK DEFA SÖZ VE MÜZİĞİ KENDİM YAPTIĞIM BİR ŞARKI OLDU"



Düvenci “Bugün senin için önemli bir gün çünkü ilk kez sözü ve müziği sana ait bir eseri sevenlerine armağan ediyorsun” diyerek yeni çıkacak şarkısını sordu. Eren “İlk defa söz ve müziği kendim yaptığım bir şarkı oldu. 7-8 senedir şarkı yazıyorum ama hiçbir zaman ortaya çıkarmaya cesaret edemedim. Güzel bir iş çıkartmanın haklı gururunu yaşıyorum. Gerisi dinleyiciye kalmış” dedi.



Düvenci “Bundan sonra gerçekleştirmek istediğin hayallerin var mı?” diey sordu. Eren “Daha sade bir hayata geçmek istiyorum. Unutulmayacağımı bilsem bir sene bir şey yapmamak isterim. Ben konser veren bir insan değilim. Mekanlarda sahne alıyorum ve mekanlar insanları yıpratıyor. Kendim de yıpranmaya başladığım zaman bırakabilirim” diye yanıtladı.



KİMLERİ BEĞENİYOR?



Düvenci “Yeni şarkıları dinlemekte zorlanıyor musun?” diyerek günümüz şarkıcılarını nasıl bulduğunu sordu. Eren “Zeynep Bastık çok iyi, Edis ve Berkay’ı beğeniyorum. Derya Uluğ, Aleyna Tilki ve Cem Belevi’yi de beğenirim. İyi şarkıcılar geldi. İyiler gayet iyi geldi piyasaya" dedi.





EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI NEDİR?

Ünlü şarkıcı, “En büyük pişmanlık sayılmaz ama neden yapmadığımı sorguladığım şeyler var. Ayşe Barım’a sürekli ben de oyuncu olmak istiyorum diye ısrar ediyorum. Ayşe de oyuncu olmak istiyorsan ders almalısın deyip birilerini ayarlamaya çalışıyordu. Keşke oyunculuk dersi alsaydım diyorum” dedi.

Programın sonunda Düvenci’nin defterine Eren “Seninle televizyonda da olsa sohbet etmek, sarılmak, en güzel duygu...” yazdı.