Ceyda Düvenci'nin konuğu dünya rekortmeni Şahika Ercümen: Doktorlar bu çocuk spor yapamaz dedi

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında Milli sporcu Şahika Ercümen’i konuk etti. Düvenci, Ercümen’e “O muhteşem günde neler yaşadın, nasıl başardın?” sorusunu yöneltti.
"100 METRE TÜM DALGIÇLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"
Ercümen “Son iki senedir hazırlandığım bir dalıştı. Orada üç dakikalık bir dalış izliyoruz fakat onun altında yılların emeği oluyor. Üç buçuk dakika nefes tutuyorsunuz fakat tek bir hakkınız var. Yıllarca hazırlanmanız o anki üç buçuk dakikaya bağlı. İki sene hazırlandım desem de öncesinde 22 sene var ama son 2 sene büyük bir adanmışlık var. Daha öncesinde defalarca 95 metre ve üzerinde dalış yaptım, resmi olarak bu mental bir yük aynı zamanda 100 metreyi ilk dalan olabilmek. 100 metre tüm dalgıçlar için önemli bir dönüm noktasıdır" cevabını verdi.
"BENİ HAYATA DÖNDÜREN ŞEY SUYDU"
Düvenci'nin “6.5 dakika nefesini tutuyormuşsun, nasıl yapıyorsun?” sorusunu Ercümen “Çocukken astım hastasıydım beni hayata döndüren şey suydu. Su sporları sayesinde yaşama döndüm. Su, benim nefes aldığım yer. Hayat benim için nefes aldığımda değil nefes tuttuğumda başladı" diye yanıtladı.
Türkiye’de ilk kez hem kadın hem erkeklerde 100 metre dalış gerçekleşti. Şahika Ercümen bu alanda bir ilk oldu. Düvenci “100 metre daldıktan sonra sizi doktorlar mı karşılıyor, ne ile karşı karşıya kalıyorsunuz?” diye sordu.
"BENİM İÇİN VAZGEÇMEK DİYE BİR ŞEY YOK"
Ercümen “Çıktıktan sonra protokol olarak kendini hakeme kanıtlamak zorundasın. Çıktıktan sonra 15-20 saniye kimse size dokunamaz. Sen kendin ayakta durduğunu kanıtlamak zorundasın. Çünkü son metrelerde oksijen azaldığı için bayılmalar olabiliyor. Hakem sizi gözetler bilinciniz yerinde mi diye ve eğer iyiyseniz beyaz kart gösterir" dedi.
Kavonozdan soru çeken Ercümen "En pişman olduğun vazgeçme anısı nedir?" sorusuna “Benim için vazgeçmek diye bir şey yok. Hiçbir şeyden vazgeçmedim. Bana doktorlar bu çocuk spor yapamaz dedi, ben 6.5 dakika nefes tutan dünya rekortmeni oldum" cevabını verdi.
Programın sonunda Düvenci’nin defterine Ercümen “Benim için hayat, ilk nefes aldığımda değil, ilk nefesimi tuttuğumda başladı… Nefes kesen mutlu anlara… Sevgilerle” yazarak notunu bıraktı.
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