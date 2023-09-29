Ceyda Düvenci'nin konuğu dünya rekortmeni Şahika Ercümen: Doktorlar bu çocuk spor yapamaz dedi

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında Milli sporcu Şahika Ercümen’i konuk etti. Düvenci, Ercümen’e “O muhteşem günde neler yaşadın, nasıl başardın?” sorusunu yöneltti.

"100 METRE TÜM DALGIÇLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Ercümen “Son iki senedir hazırlandığım bir dalıştı. Orada üç dakikalık bir dalış izliyoruz fakat onun altında yılların emeği oluyor. Üç buçuk dakika nefes tutuyorsunuz fakat tek bir hakkınız var. Yıllarca hazırlanmanız o anki üç buçuk dakikaya bağlı. İki sene hazırlandım desem de öncesinde 22 sene var ama son 2 sene büyük bir adanmışlık var. Daha öncesinde defalarca 95 metre ve üzerinde dalış yaptım, resmi olarak bu mental bir yük aynı zamanda 100 metreyi ilk dalan olabilmek. 100 metre tüm dalgıçlar için önemli bir dönüm noktasıdır" cevabını verdi.



