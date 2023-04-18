Ceyda Düvenci'nin konuğu Ebru Şallı: Üzüntüden yüz felci geçirdim

"ÜZÜNTÜDEN YÜZ FELCİ GEÇİRDİM"

Ünlü model “Çok duyulmasının çocuğa bir yararı olmayacağını düşündüm. Çocuğumu korumak istedim, tek amacım buydu. İyileştiğinde ona anı bırakmak istemedim, arkadaşları ona bir şey sormasın istedim. Gazeteciler yaşadığımız hastalığı öğrendi ama çok rica ettim, çok mücadele verdim. Sağ olsunlar onlar da beni kırmadılar. Ailem, diğer çocuğum, Pars için doğru olanı yapmaya çalıştım. Hastanede yatarken çalışmaya devam ettim. Kolay bir süreç değildi; yüz felci geçirdim üzüntüden, herkes bilmiyor bunu ama o dönemde tabii ki bir sürü şey geçirdim” dedi.

