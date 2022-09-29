Ceyda Düvenci'nin konuğu Erdil Yaşaroğlu: Mizah benim hayat ile mücadele yolumdur

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu çizgi dünyasının sevilen ismi Erdil Yaşaroğlu oldu. Sohbete oldukça samimi başlayan Düvenci, Yaşaroğlu’na stüdyodaki oyuncaklarından bahsetti. Yaşaroğlu, çocukluğundan beri oyuncaklara ilgisi olduğunu, içlerini açıp kurcaladığını ve mekanik ilgisinin de buradan geldiğini anlattı.

Bunun üzerine Düvenci, Yaşaroğlu’na “Yaramaz bir çocuk muydun?” diye sordu. Yaşaroğlu “O zamanlar yaramaz değildim ama şimdi yalancıyım.” dedi. Ünlü karikatürist, öğretmenlerinin Yaşaroğlu’nu her sene uslu durması için sınıf başkanı seçtiklerini de ekledi. Yaşaroğlu, Düvenci'nin “Çocuk gözleri ile dünyaya bakmak nasıl? Hep meraklı, mutlu ve sorgulayan gözlerin var ” sorusuna ise “Mizah, bana kimsenin görmediği açılardan bakma şansı tanıyor. Mizah, benim hayat ile mücadele yolumdur" cevabı verdi.

Düvenci , Yaşaroğlu’nun heykeltıraş kimliğiyle alakalı övgüyle bahsederken “Eserlerini çok seviyorum. Özellikle kadınlara ithaf etmene bayılıyorum. Eserin Totem'in hikayesini anlatır mısın?” dedi. Yaşaroğlu , “Toplum olarak, kadınlar için en basit konuları bile zorlaştırıp bir mücadele haline getiriyoruz. Çocukken eğlenerek oynadığımız seksek oyununu bile imkansız hale getirdim. Mesela oyunu oynayıp kazanan kız çocuğu en tepede yalnız. Yalnız olmasının sebebi ise kadınlarımıza verilen imkanların az olmasıdır. Bence daha çok olmalı” diyerek erkek- kadın eşitsizliği hakkındaki düşüncelerini vurguladı.

GUİNNESS REKORLAR KİTABI’NA GİRDİ

Düvenci “Dünyanın en büyük karikatürünü çizerek, 2012’de Guinness Rekorlar Kitabı’na girdin. Bu rekor, senden sonra kırıldı mı?” diye sordu. Yaşaroğlu ise “O çizim dünya üzerinde yapılan en büyük örnektir. Henüz bu rekorun üzerine çıkan olmadı diye biliyorum. Biz 70 kişilik ekip ile bir günde bitirdik.” dedi.



Düvenci, sohbetin ilerleyen saatlerinde “Cannes’da gösterilen George Miller filminde nasıl rol aldın?” diye sordu. Yaşaroğlu “George Miller’in filmi için seçmelere davet edildim. Oyuncu olmasam bile, George Miller ile tanışmak için gitmek istedim. Orada kısa bir oyunculuk eğitimi aldım, bambaşka bir deneyimdi. Seçmelerden sonra George Miller Türkiye’ye geldi ve oyunculuğumu beğendiğini, benimle çalışmak istediğini söyledi” diyerek anlattı.



Programın sonunda Yaşaroğlu, Düvenci’nin defterine: “Ben insanlara böyle küçük hayvan çizimleri hediye etmeyi seviyorum” diyerek NTV ekibine küçük bir hediye bıraktı.

