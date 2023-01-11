Ceyda Düvenci'nin konuğu Gani Müjde: İnsanlar gülmeye çok hasret

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü senarist ve yazar Gani Müjde oldu. Düvenci, “Sahne önünde bir şeyler yapmak mı seni daha çok mutlu ediyor yoksa sahne arkasında yazarlık, yapımcılık gibi güvenli alanda olmak mı?” diye sordu. Müjde “Mavi gökyüzü, bir kalem kağıt ve bilgisayar bana yetiyor. Hayatım boyunca ünlü olmak istemedim ama NTV’de yaptığımız program sayesinde bir ara sokaklarda çok tanınıyordum. Bir işin mutfak kısmında olmak beni çok mutlu ediyor. Bu yüzden yapımcılığı bile bıraktım” diyerek açıkladı.

"ARABAM OLDUĞU HALDE TOPLU TAŞIMA KULLANIYORUM"

Düvenci “Yazdığın dizilerde gençlerle güncel bir şekilde empati kurup onları takip edebiliyorsun. En başarılı lise dizilerini gençlerin gözünden bakarak yazmayı nasıl beceriyorsun?” diye sordu. Müjde “Çünkü onlarla aynı yollardan geçtim. Şu an ise çocuklarımı gözlemliyorum. Hiçbir şey yapamazsam gider okul önünde bir gün geçirir, gençlerin kıyafetlerine bakar konuşmalarını dinlerim. Arabam olduğu halde toplu taşıma kullanıyorum. Beni metroda, otobüste, vapurda görürsünüz. Aslında bilerek yapıyorum bunu insanlar ne konuşuyorlar, hangi jargonlarla konuşuyorlar, neye gülüyorlar kopmamak için” dedi.



"İNSANLAR GÜLMEYE ÇOK HASRET"



Düvenci, Müjde’nin yaptığı mizaha ihtiyaç duyulduğunu düşündüğünü iletti. Müjde “Yaptığım işte çok az bir komedi kullanıyorum. İnsanların dizideki komedi dozunu arttırmamla ilgili çok büyük talepleri var. İnsanlar gülmeye çok hasret çünkü özellikle major kanallarda hep ağır dram dizisi var. Kanallarda haklı bence o kadar yüksek maliyetler var ki ancak yurt dışına satabilirse o maliyetler karşılanıyor” dedi.



Düvenci, Müjde’ye yeni projelerini sordu. Müjde “Şu anki projem bir çizgi film. Büyüklere çizgi film yapacağım ama çocukların da çok seveceğini düşünüyorum. Şimdiden çok heyecanlanıyorum” diyerek yanıtladı.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Müjde “Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın...” yazdı.

