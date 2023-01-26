Ceyda Düvenci'nin konuğu Gaye Su Akyol: Annem hayatımda tanıdığım en özel kadındı

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü müzisyen Gaye Su Akyol oldu. Düvenci “Düş gücü; bizi bildiğimizden daha bilge, duyduğumuzdan daha iyi, olduğumuzdan daha soylu kılar; yaşamı bir bütün olarak görmemizi sağlar” cümlesinin peşinden giderek programa başladı.



"ANNEM HAYATIMDA TANIDIĞIM EN ÖZEL KADINDI"

Düvenci, Akyol’dan aile ilişkilerinden bahsetmesini istedi. Akyol “İnsanın annesi ve babasını anlatması kolay bir durum değil. Annem hayatımda tanıdığım en özel kadındı ve 2015 yılında onu kaybettik. Çocukluğumdan beri hatırladığım şey annemle çok iyi anlaştığımız ve birbirimizi çok sevdiğimizdi. Bu konuyla ilgili ilk kez burada konuşuyorum çünkü daha önce anlatmaya çalıştığımda boğazım düğümleniyordu. Sorduğun iyi oldu belki de konuşarak bunu kafamda çözebilirim” diyerek açıkladı.

"YAS ÇOK ZOR BİR SÜREÇ”



Akyol “Kaybettiğim günün sabahında bir şeyler yazdım. Henüz o yasın farkına bile varmadığım anda yazdığım ve fazla farkındalık dolu bir yazıydı. Sonrasında dönüp baktığımda çok şaşırdım. Sanırım bir savunma mekanizmasıydı. Yas çok zor bir süreç” dedi.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine Akyol “Bir psikoterapi seansına dönüşen bu harika sohbet için teşekkürler. Yaşasın hayallerimiz...” yazdı