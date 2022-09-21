Ceyda Düvenci'nin konuğu Hazer Amani: Asıl Türk yemek kültüründe domates ve salça yoktur

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında ünlü Hazer Amani 'yi konuk etti. Düvenci, Amani’ye okuduğu bölüm ve yaptığı meslek arasındaki ilişkiyi sordu. Amani, “Çocukluktan beri en sevdiğim şey yemek yemekti. Evde sürekli yemek yapardım. Normalde sosyoloji okuyordum fakat zaman içerisinde sevdiğim mesleği profesyonelliğe dökmeye karar verdim” diyerek kariyerinin başlangıç hikayesini paylaştı.

Sohbetin ilerleyen dakikalarında Düvenci’nin “Ailene bağlı mısın?” sorusunu Amani, “Bir yandan bağlıyımdır, bir yandan da ayaklarımın üzerinde durmayı ve bağımsız olmayı severim. Çünkü insan bir şeyi, konfor alanının dışına çıktığında başarır” şeklinde yanıtladı.



"ASIL TÜRK YEMEK KÜLTÜRÜNDE DOMATES VE SALÇA YOKTUR”

Amani “Evde yemekleri ben yapıyorum. Başka biri yaptığında da hatalar varsa eleştiririm” diyerek şeflere sorulan sık sorulardan birini cevapladı. Ayrıca, Türk mutfağının tarihinden bilgiler vererek “Aslında asıl Türk yemek kültüründe domates ve salça yoktur” diye ekledi.



“MENEMEN SOĞANLI MI SOĞANSIZ MI?”

Düvenci, oldukça tartışmalı olan "Menemen soğanlı mı olmalı soğansız mı?" sorusunu yöneltti. Ünlü şef, “Bence sarımsaklı. Domates zaten şekerlidir, ben menemeni ekşi severim" görüşünü paylaştı.