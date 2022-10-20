Ceyda Düvenci'nin konuğu Hilal Bebek: Otomatik yaşamaktan çıkmalıyız

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü psikolog Hilal Bebek oldu. Ceyda Düvenci, günün konusunun mutluluk olduğunu söylerek programa başladı.

Düvenci “Hayat mottalarımdan biri “Her şey olması gerektiği gibi”dir. 12 sene önce kızımla yaşadığım deneyimden sonra çok sarsılmıştım. Olayın sebebini buldum ve o günden beri her şey olması gerektiği gibi” dedi. Bebek “Huzuru mutluluktan daha yukarda bir yere koyuyorum. Bazen acıları bile huzurlu yaşabilme becerimiz var" ifadelerini kullandı.



"NE KADAR MUTLUYUZ?"

Düvenci, sohbetin devamında “Ne kadar mutluyuz?” sorusunu yöneltti. Psikolog, “Mutluluk çok öznel bir deneyimdir ama dışsal özelliklere referans vererek mutluluğu tanımlıyoruz. Felsefi açıdan bakarsak mutluluk, erdemli insanın en temel özelliği olarak nitelendirilmiştir. Günümüz mutluluk tanımları sürekli değişiyor. İnsan eksik olanı istiyor, eksik olana ulaştığı anda eksik olmaktan çıkıp yerine başka bir eksiklik geliyor. Eksikleri yapmaya çalışan insan, halkayı döndüren fare gibi hep arayı kapatmaya çalışıyor” dedi.

"RAHATLAMAK İÇİN NE YAPMALI?"



“İnsanlar kendini rahatlatmak için neler yapabilirler?" sorusunu yönelten Düvenci'ye Bebek, “Bazı olumsuz duyguları ve düşünceleri normalize etmek çok önemlidir. Duygu ve düşüncelerin iyi bir rehber olmadığını düşünerek biraz mesafeli bakmak, zihinsel kontrol sağlamak açısından çok değerlidir. ‘Benim için hayatı değerli kılan şey ne?’ gibi temel sorulara geri dönmeli ve otomatik yaşamaktan çıkmalıyız” dedi.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine Bebek “Çok tanıdık, çok ortak. Sen, ben, biz değil. Yalnızca insana dair konuştuğumuz harika bir sohbetti” yazdı.

