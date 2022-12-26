Ceyda Düvenci'nin konuğu ilişki uzman Adil Yıldırım: Problem çoğunlukla erkekte

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ilişki uzmanı Adil Yıldırım oldu. Düvenci “Sevmek, sahiplenmenin en güzel yoludur heralde; sahiplenmek ise sevmenin en çirkin yolu” cümlesinin peşinden giderek programı başlattı. Düvenci, Yıldırım’a ilişki koçluğu yapma fikrinin nasıl ortaya çıktığını sordu. Yıldırım, “İtalya’da yüksek lisans yaparken bir arkadaşımın tavsiyesi ile ilişki koçluğu eğitimine yazıldım. Psikologluk ile ilişki koçluğun arasındaki fark şudur ; bir insan kendisiyle ilgili sıkıntı olduğunda psikoloğa gider ama ilişkisinde partneriyle ilgili anlayamadığı şeyler olduğunda bize gelir” diyerek kısaca özetledi.

"PROBLEM ÇOĞUNLUKLA ERKEKTE"



Düvenci “Peki size gelen danışanların cinsiyet dağılımları nasıl?” sorusunu yöneltti. Yıldırım “Danışanların yüzde 95’i kadın. Problem ise çoğunlukla erkekte oluyor ama kadın olayı çözmeye çalışıyor” dedi. Düvenci “Çiftlerin kolayca uygulayabilecekleri fikirler verebilir misiniz?” diye sordu. Yıldırım “Konuşarak iletişim kuramıyorlarsa bizim “Buzdolabı” dediğimiz bir yöntem var. Kendi içlerini döktükleri bir notu buzdolabına asmalarını istiyorum. İletişimin tek yöntemi konuşmak değildir. Haklı olmaya odaklandığımız zaman evlilik ya da ilişki diye bir şey kalmıyor. Eğer bir erkekle iletişim kurarken ilk cümleniz olumlu bir cümleyse erkek geri kalanı çok ciddi okur” diyerek tavsiye verdi.





EVLİLİK VE İLİŞKİLERDE SOSYAL MEDYA ETKİSİ



Yıldırım, “Sosyal medyaya dikkat etmezsek aile diye bir kavram kalmayacaktır. Sosyal medyadan kârlı çıkanlar kadınlar değil erkekler oldu. Erkekler ciddi ilişki veya evliliği düşenmemeye başladı” dedi. Düvenci, “Erkek ve kadınların birbirlerinin dünyasında anlamak istemedikleri şeyler nelerdir?” diye sordu. Yıldırım, “Kadınların anlamak istemedikleri, birçok erkeğin duyguya geç girmesidir. Birçok erkek 60-70 gün sonra benim hayatımda bir kadın var diyebiliyorlar. Erkeklerin ise kadın dünyasında en zorlandıkları konu alınganlıktır” diye cevapladı.



SON DÖNEMDEKİ BOŞANMALARIN SEBEBİ



Sohbetin devamında Yıldırım çift terapisti için “Çift terapistinde boşanmadan dönen bir çok evlilik var” diye ekledi. Düvenci “Deneyimlerinizden yola çıkarak soruyorum son dönem boşanmaların sebepleri nelerdir?” diye sordu. Yıldırım “Birinci sırada maddiyat var. Bütün bir yükü bir tarafın çekmesi ilişkileri yıpratabiliyor. İlişkilerde denge çok önemli sadece para ile alakalı değil alma verme dengesinin her zaman dönüşümlü olması gerekmektedir. İkinci sırada ise aile ve akrabalar arasındaki anlaşmazlıklar karşımıza çok çıkıyor. Son olarak ise sosyal medya diyebilirim. Fazla uyaran olduğu için dikkat çok dağılıyor" dedi.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Yıldırım “Sizinle tanışmanın onuru ve keyfini yaşıyorum. Hayat sonsuz bir macera.." diye yazdı.

