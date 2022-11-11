Ceyda Düvenci'nin konuğu İlknur Güntürk Kalıpçı, Atatürk'ün bilinmeyenlerini paylaştı

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu araştırmacı İlknur Güntürkün Kalıpçı oldu. Düvenci, Atatürk’ü anma gününe özel olarak “İyi ki varsın Atam. İyi ki oldun. Bugün bir şeyler söyleyebiliyorsak bu senin sayende” diyerek günün anlam ve önemini belirtti. Düvenci ardından “Atatürk’ü anma olarak değil de kutlama olarak görüyorum. Atatürk’ü nefes aldığı her gün için kutlamalıyız” dedi.

"ATATÜRK SADECE ARAMIZDAN AYRILDI"



Kalıpçı “Atatürk kalbimizinden, fikrimizden, özümüzden, sözümüzden değil sadece aramızdan ayrıldı” diyerek Düvenci’ ye katıldı. Düvenci, “Atatürk’ün bilmediğimiz yönlerini yazdığınız kitaplar, yaptığınız konferanslarla anlatıyorsunuz. Tüm dünyanın sevdiği liderimiz ile ilgili bize anlatmak istediğiniz anılar nelerdir?” diye sordu.



"HİÇBİR ÜLKENİN ATATÜRK GİBİ BİR HAZİNESİ VE LİDERİ YOK"

Kalıpçı “Savaşta yenilgiye uğrattığı İngilizlerin 10 Kasım’da gazetelerinde yayınladıkları haber şöyle; ‘Atatürk, arkasında düşman bırakmadan ölen tek komutandır'. Tüm dünya ile savaşan bir komutanın barış yönünün ön planda olduğunu görüyoruz. Asker ve devlet adamı olarak tanıdığımız Atatürk’ün barış kavramının bir reçetesi var. Bu reçete sayesinde dış ilişkilerini muhteşem bir şekilde idare ediyordu. İran Şah’ı Atatürk’e, dünya tarihinin bir daha asla yazamayacağı şu sözleri söyler; Hiçbir ülkenin Atatürk gibi bir hazinesi ve lideri yok”



Programın devamında Atatürk’ün bir anısını anlatan Kalıpçı, “Özsoy operası için Adnan Saygun’u seçiyor ve 20 gün boyunca provalarda birlikte çalışıyorlar. Provalar sonunda “Okay, okay” diye bağıran Atatürk, okay’ın öz türkçe bir kelime olduğunu ve okun yaydan çıktıktan sonraki tam isabeti anlamına geldiğini söylüyor” diye açıkladıktan sonra gençlerin okey yerine öz türkçe olan okayı kullanmalarını tavsiye etti.



"ATATÜRK 20. YÜZYILIN EN BÜYÜK LİDERİDİR"

Düvenci “UNESCO’nun Atatürk’le ilgili kararını da anlatır mısınız?” Kalıpçı “UNESCO’nun aldığı karar gereği dünya tarihinde bir ilk olarak Atatürk’ün 100. doğum yıldönümü olan 1981 yılı “Atatürk Yılı” olarak kutlanmış. 152 ülkenin imzaladığı önergenin başında ise Yunanistan geliyor. UNESCO’nun bildirgesinde belirttiği üzere “Atatürk 20. yüzyılın en büyük lideridir ve bütün dünyanın ortak paydasıdır” dedi.



Programın sonunda Düvenci, Atatürk’ü bilinmeyen yönleriyle anlattığı için Kalıpçı’ya teşekkür ederek programı sonlandırdı.