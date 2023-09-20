Ceyda Düvenci'nin konuğu Klinik Psikolog Sandra Pasensya oldu

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında Klinik Psikolog Sandra Pasensya’yı konuk etti. Düvenci, “Çocuğa nasıl hayır deriz?” sorusuyla sohbete başladı.



Pasensya: “Mantıksal bir dil kullanmak yerine çok daha duygusal şefkat dolu bir dil de kullanabilirim. Bir örnek üzerinden ilerleyecek olursak; çocuk seninle oyun oynamak istiyor fakat sen kahve içmek istiyorsun. ‘Hayır seninle oyun oynayamam şuan benim kahve vaktim’ demek yerine onun heyecanını takdir ederek ‘Şuan çok heyecanlısın benimle oyun oynamak istiyorsun ben de seninle oyun oynamak istiyorum. Benim için yaşamda önemli şeyler vardı onlardan bir tanesi kahve içmekti. Şimdi ben yarım saat kahve vaktimi değerlendiricem ve ondan sonrasında seninle oyun oynayacağım. Beraber zamana karar verelim mi?diyerek yaklaşabiliriz" dedi.



"AİLE İÇİNDE ORTAK BİR DİL OLUŞTURMAK ÖNEMLİ"

Düvenci'nin “Çocuk terapistlerine bazen ebeveynlerin daha çok ihtiyacı var gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun?” sorusuna Pasensya, “Biraz öyle evet, çocuklarla çalıştıkça eş zamanlı olarak ebeveynlerle de çalışıyoruz. Aile içinde ortak bir dil oluşturabilmek önemli olan… Kendi sınırlarımızı fark ettikçe çocukla uyumlanabiliyoruz" yanıtını verdi.

