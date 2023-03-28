Ceyda Düvenci'nin konuğu Melike Güner: 'Ömer' bizim coğrafyamızı çok iyi anlatan hikayeye sahip

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Melike Güner oldu. Düvenci, “Çocukların Ali ve Alis’i doğurduktan sonra oyuncu olarak çok görülmedin. Bu senin için tercih miydi?” sorusunu yöneltti. Güner “Aslında hiç böyle bir planım yoktu. Çocuklarımı kucağıma aldıktan sonra çok şey değişti. İlk üç ay çok önemli diye düşündüm ve 0-6 ay arası derken çocukları okula başlattım. Televizyona ayağım gitmedi bir türlü" ifadelerini kullandı.
"BİZİM COĞRAFYAMIZI ÇOK İYİ ANLATAN BİR HİKAYE"
Düvenci “Şimdi oyunculuğa Ömer dizisi ile geri döndün. Çok kıymetli oyuncuların olduğu keyifli bir set geçiriyorsunuz. Sen nasıl hissediyorsun?” diye sordu.
Pazartesi akşamları Star'da yayınlanan, başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar’ın yer aldığı Ömer dizisinde rol olan Güner “Kesinlikle çok keyifli benim için. Her şeyden önce televizyonda bugüne kadar hiç yapmadığım bir şeyi yapmak bana iyi geldi. Bizim coğrafyamızı çok iyi anlatan ve bizden bir hikaye ve bu yüzden de karşılığını buluyor. Çocuklarım doğmadan önce verdiğim kararda artık işe bakmayacağım kimin yaptığına ve kimlerin oynadığına bakacağım demiştim. Çünkü bir şekilde dünyanın en iyi işini de çeksen bir süre sonra sen orada yaşadıklarınla kalıyorsun" ifadelerini kullandı.
Oyuncu sözlerine "Sette sadece çalışmıyoruz, uzun saatlerimizi geçiriyoruz. Oradaki zamanın kaliteli ve iyi geçmesi gerekiyor aksi takdirde çalışmayacağımı söylemiştim. Çok şükür ‘Ömer’ gönlüme göre bir set oldu diyebilirim" diyerek devam etti.
"EŞİM İLE BİRBİRİMİZE ÇOK BENZİYORUZ"
Düvenci, Güner’e nasıl bir evlilik hayatı olduğunu sordu. Güner “Ben eşimle ilk tokalaştığımda emindim onunla evleneceğimden… Bir arkadaşımızın sayesinde tanıştık. El sıkıştığımız anda dedim ki 'Ben bu adamla evleneceğim”' Tanıştıktan bir yıl sonra evlendik çok sorgulamadık. Eşim ile birbirimize çok benziyoruz. Aynı şeye bakıp aynı şeyi hissediyor, aynı şeylere üzülüyor yada seviniyoruz. Farklı işler yapıyor gibi gözüksekte eşim sanatla iç içe olan bir insan. Hamurumuz çok aynı bizim" diyerek eşine olan bağlılığını anlattı.