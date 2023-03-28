Ceyda Düvenci'nin konuğu Melike Güner: 'Ömer' bizim coğrafyamızı çok iyi anlatan hikayeye sahip

"BİZİM COĞRAFYAMIZI ÇOK İYİ ANLATAN BİR HİKAYE"

Düvenci “Şimdi oyunculuğa Ömer dizisi ile geri döndün. Çok kıymetli oyuncuların olduğu keyifli bir set geçiriyorsunuz. Sen nasıl hissediyorsun?” diye sordu.

Pazartesi akşamları Star'da yayınlanan, başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar’ın yer aldığı Ömer dizisinde rol olan Güner “Kesinlikle çok keyifli benim için. Her şeyden önce televizyonda bugüne kadar hiç yapmadığım bir şeyi yapmak bana iyi geldi. Bizim coğrafyamızı çok iyi anlatan ve bizden bir hikaye ve bu yüzden de karşılığını buluyor. Çocuklarım doğmadan önce verdiğim kararda artık işe bakmayacağım kimin yaptığına ve kimlerin oynadığına bakacağım demiştim. Çünkü bir şekilde dünyanın en iyi işini de çeksen bir süre sonra sen orada yaşadıklarınla kalıyorsun" ifadelerini kullandı.